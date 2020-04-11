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На Житомирщині продовжують гасити лісові пожежі

На Житомирщині продовжують гасити лісові пожежі

Київ • УНН

 • 11912 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Житомирщині рятувальники локалізували лісові пожежі на території Народицького, Кліщивського та Базарського лісництв "Народицького спеціалізованого лісового господарства" і продовжують ліквідацію пожежі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Житомирській області.

“Продовжується ліквідація лісової пожежі на території Народицького, Кліщивського та Базарського лісництв "Народицького спеціалізованого лісового господарства". Станом на 11 год. пожежу локалізовано, спостерігається тління окремими осередками на трьох ділянках загальною площею близько 8 га в районі населених пунктів Давидки, Звіздаль, Рудня-Осошня. На ліквідації пожежі працює 139 чоловік особового складу та 33 одиниці техніки. Гасіння організовано в цілодобовому режимі робота особового складу здійснюється позмінно”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що радіаційний фон в місцях гасіння пожежі в Народицькому спецлісгоспі знаходиться в межах норми - 0,18-0,3 мкЗв/год.

Нагадаємо, на Житомирщині у лісгоспі, який уже тиждень у вогні, затримали паліїв.

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