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На Житомирщині у лісгоспі, який уже тиждень у вогні, затримали паліїв

На Житомирщині у лісгоспі, який уже тиждень у вогні, затримали паліїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Житомирщині лісова охорона затримала двох чоловіків, які підпалили поле та лісосмугу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного агентства лісових ресурсів України.

“Лісова охорона Базарського лісництва Народицького спецлісгоспу, що на Житомирщині, сьогодні “на гарячому” затримала паліїв сухої трави”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у Народницькому районі восьмий день тривають лісові пожежі. Рятувальники та лісівники цілодобово гасять їх, а також села, на які перекидається вогонь.

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“Сьогодні в обідню пору поблизу села Рубежівка того ж таки Народицького району лісівники, які їхали до своїх обходів, затримали двох чоловіків, один з яких палив поле, а інший – лісосмугу”, - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що працівники лісництва викликали до них поліцію, яка задокументувала усі обставини правопорушення.

Нагадаємо, на Житомирщині рятувальники не встигли загасити підпал трави, як громадяни знову її підпалили.

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