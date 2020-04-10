Зеленський закликав Раду ввести більш жорстке кримінальне покарання паліям сухостою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Верховна Рада має подумати про можливість більш жорсткого кримінального покарання за підпал сухостою. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні, передає кореспондент УНН.
"Я хочу звернутись саме до тих громадян, яким байдуже. Мова про тих, хто у 21 столітті спалює траву, чим спричиняє страшні пожежі. Я розповім, що таке ваше "байдуже" в цифрах", - сказав Зеленський.
Він розповів, що у цьому році кількість пожеж у природних екосистемах України збільшилась на 30%.
"Ваше "байдуже" – це пожежі на території в 20 тис. га – це в 4 рази більше пожеж в українських лісах. Через ваше "байдуже" цілодобовим гасінням пожеж займається 3,5 тис. людей та 1 тис. одиниць техніки ДСНС. Результати вашого "байдуже" були помітні навіть з супутників NASA. Я вітаю рішення про збільшення штрафів за спалювання сухостою до 6 тисяч грн. В той же час я пропоную парламенту подумати про можливість більш жорсткого кримінального покарання за такі бездумні дії, - наголосив Президент.
Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, фонд боротьби з коронавірусом складатиме 66 млрд грн, частина з них піде на грошову допомогу сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19.