Зеленский призвал Раду ввести более жесткое уголовное наказание поджигателям сухостоя

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 54805 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 64221 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 78030 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 76986 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101760 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 82907 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102246 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105725 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130815 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Актуальное
Зеленский призвал Раду ввести более жесткое уголовное наказание поджигателям сухостоя

Зеленский призвал Раду ввести более жесткое уголовное наказание поджигателям сухостоя

Киев  •  УНН

 • 12642 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Верховная Рада должна подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за поджог сухостоя. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении, передает корреспондент УНН.

"Я хочу обратиться именно к тем гражданам, которым безразлично. Речь о тех, кто в 21 веке сжигает траву, чем вызывает страшные пожары. Я расскажу, что такое ваше "безразлично" в цифрах", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что в этом году количество пожаров в природных экосистемах Украины увеличилось на 30%.

"Ваше "безразлично" - это пожары на территории в 20 тыс. га - это в 4 раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего "безразлично" круглосуточным тушением пожаров занимается 3,5 тыс. человек и 1 тыс. единиц техники ГСЧС. Результаты вашего "безразлично" были заметны даже со спутников NASA. Я приветствую решение об увеличении штрафов за сжигание сухостоя в 6 тысяч грн. В то же время я предлагаю парламенту подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия, - подчеркнул Президент.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд грн, часть из них пойдет на денежную помощь семьям врачей, погибших от COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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