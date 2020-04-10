В Житомирской области в лесхозе, который уже неделю в огне, задержали поджигателей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Житомирской области лесная охрана задержала двух мужчин, которые подожгли поле и лесополосу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
"Лесная охрана Базарского лесничества Народичского спецлисгоспа, Житомирской области, сегодня "на горячем" задержали поджигателей сухой травы", - говорится в сообщении.
Указано, что в народническом районе восьмой день продолжаются лесные пожары. Спасатели и лесники круглосуточно гасят их, а также села, на которые перебрасывается огонь.
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"Сегодня в полдень возле села Рубежовка того же Народичского района лесоводы, которые ехали к своим обходам, задержали двух мужчин, один из которых палил поле, а другой - лесополосу", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что работники лесничества вызвали к ним полицию, которая задокументировала все обстоятельства правонарушения.
Напомним, в Житомирской области спасатели не успели потушить поджог травы, как граждане снова ее подожгли.