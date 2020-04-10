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На Житомирщині рятувальники не встигли загасити підпал трави, як громадяни знову її підпалили

На Житомирщині рятувальники не встигли загасити підпал трави, як громадяни знову її підпалили

Київ • УНН

 • 18613 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Житомирщині рятувальники намагалися загасити підпал сухої трави, підпал якої поширився на лісосмугу, коли вони поїхали на дозаправку, поруч громадяни знову підпалили суху траву. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Житомирській області.

" 9 квітня о 13:36 до рятувальників надійшло повідомлення про займання сухої трави у селі Світин Житомирського району. По прибуттю фахівців з’ясувалося, що вогонь від сухої трави з поля поширився на лісосмугу. Горіння відбувалося на загальній площі близько 1 га. Першочергово рятувальники зосередили свої сили на відбиття вогню від лісопосадки. О 14:11 пожежу було локалізовано“, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що доки бійці ДСНС поїхали на дозаправку водою, на відстані близько 100 м від місця пожежі не встановлена особа знову підпалила лісову підстилку.

“Одразу на місце події прибули лісівники. Також через вітряну погоду вогонь підійшов до 3-х недобудованих дерев’яних будівель. Керівник гасіння залучив на допомогу додаткові сили та засоби. Спільними зусиллями о 17:26 пожежу вдалося ліквідувати та не допустити перекидання полум’ю на дерева та будівлі”, — додається у повідомленні.

Повідомляється, що загалом за добу по області зафіксовано 38 пожеж в екосистемах, половина з яких — це загоряння сухої трави.

Нагадаємо, на Житомирщині за фактом підпалу сухої трави, що спричинило лісові пожежі на площі 180 га, розпочато кримінальне провадження.

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