На Житомирщині рятувальники не встигли загасити підпал трави, як громадяни знову її підпалили

КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Житомирщині рятувальники намагалися загасити підпал сухої трави, підпал якої поширився на лісосмугу, коли вони поїхали на дозаправку, поруч громадяни знову підпалили суху траву. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Житомирській області.