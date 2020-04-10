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В Житомирской области спасатели не успели потушить поджог травы, как граждане снова ее подожгли

В Житомирской области спасатели не успели потушить поджог травы, как граждане снова ее подожгли

Киев  •  УНН

 • 18612 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Житомирской области спасатели пытались потушить поджог сухой травы, поджог которой распространился на лесополосу, когда они поехали на дозаправку, рядом граждане снова подожгли сухую траву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области.

“9 апреля в 13:36 к спасателям поступило сообщение о возгорании сухой травы в селе Свитын Житомирского района. По прибытию специалистов выяснилось, что огонь от сухой травы с поля распространился на лесополосу. Горение происходило на общей площади около 1 га. Первоначально спасатели сосредоточили свои силы на отражение огня от лесопосадки. В 14:11 пожар был локализован”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока бойцы ГСЧС поехали на дозаправку водой, на расстоянии около 100 м от места пожара не установлена личность снова подожгла лесную подстилку.

“Сразу на место происшествия прибыли лесники. Также через ветреную погоду огонь подошел к 3-м недостроенным деревянным зданиям. Руководитель тушения привлек на помощь дополнительные силы и средства. Совместными усилиями в 17:26 пожар удалось ликвидировать и не допустить переброски пламени на деревья и здания”, — добавляется в сообщении.

Сообщается, что всего за сутки по области зафиксировано 38 пожаров в экосистемах, половина из которых — это возгорание сухой травы.

Напомним, в Житомирской области по факту поджога сухой травы, повлекшее лесные пожары на площади 180 га, начато уголовное производство.

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