В Житомирской области спасатели не успели потушить поджог травы, как граждане снова ее подожгли

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Житомирской области спасатели пытались потушить поджог сухой травы, поджог которой распространился на лесополосу, когда они поехали на дозаправку, рядом граждане снова подожгли сухую траву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области.