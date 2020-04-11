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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 23584 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 33677 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Житомирской области продолжают тушить лесные пожары

В Житомирской области продолжают тушить лесные пожары

Киев  •  УНН

 • 11910 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Житомирской области спасатели локализовали лесные пожары на территории Народичского, Клищевского и Базарского лесничеств "Народичского специализированного лесного хозяйства" и продолжают ликвидацию пожара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГУ ГСЧС в Житомирской области.

"Продолжается ликвидация лесного пожара на территории Народичского, Клищевского и Базарского лесничеств "Народичского специализированного лесного хозяйства". По состоянию на 11 час. пожар локализован, наблюдается тление отдельными ячейками на трех участках общей площадью около 8 га в районе населенных пунктов Давыдки, Звиздаль, Рудня-Осошня. На ликвидации пожара работает 139 человек личного состава и 33 единицы техники. Тушение организовано в круглосуточном режиме работа личного состава осуществляется посменно", - говорится в сообщении.

Указано, что радиационный фон в местах тушения пожара в Народичском спецлесхозе находится в пределах нормы - 0,18-0,3 мкЗв/ч.

Напомним, в Житомирской области в лесхозе, который уже неделю в огне, задержали поджигателей.

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