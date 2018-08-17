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В Житомирской области горело предприятие, которое производит деревянные гранулы

Киев • УНН

 • 9802 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 17 августа. УНН. В Житомирской области горело предприятие по выработке деревянных гранул, сообщает пресс-служба ГСЧС области, передает УНН.

В Житомирской области горело предприятие, которое производит деревянные гранулы

Пожар произошел сегодня около часа ночи в г. Овруч. Возгорание произошло внутри металлического бункера на линии по производству деревянных пеллетов. Огонь охватил 2 тонны продукции и мог перекинуться на все помещение цеха, который уже был полностью охвачен дымом.

"Одновременно с тушением пожарные подавали воду на охлаждение другого оборудования линии. Уже в 1:08 пожар удалось локализовать. Долгое время спасателям пришлось проливать продукцию водой. В 4:00 произошла ликвидация. Огонь успел уничтожить 2 т деревянных гранул. Однако специалисты ГСЧС не дали пламени распространиться на другое оборудование, а также на 30 т уже готовой продукции, которая хранилась на территории цеха", - сообщают в ГСЧС.

Предварительная причина пожара - нарушение технологического регламента. По словам работников предприятия, накануне в этом же бункере уже было возгорания опилок - его работники потушили самостоятельно. Спасатели предполагают, что полностью потушить огонь тогда не удалось, из-за чего пожар возник повторно.

Напомним, спасатели потушили пожар на территории одной из фармацевтических компаний в Киеве.

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