На Житомирщині горіло підприємство, яке виробляє дерев'яні гранули
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 17 серпня. УНН. На Житомирщині горіло підприємство з вироблення дерев'яних гранул, повідомляє прес-служба ДСНС області, передає УНН.
Пожеже сталася сьогодні близько першої години ночі у м. Овруч. Займання сталося всередині металевого бункера на лінії з виробництва дерев'яних пелетів. Вогонь охопив 2 тонн продукції та міг перекинутись на все приміщення цеху, який вже був повністю охоплений димом.
"Одночасно з гасінням вогнеборці подавали воду на охолодження іншого обладнання лінії. Вже о 1:08 пожежу вдалося локалізувати. Довгий час рятувальникам довелося проливати продукцію водою. О 4:00 відбулася ліквідація. Вогонь встиг знищити 2 т дерев'яних гранул. Проте фахівці ДСНС не дали полум'ю поширитися на інше устаткування, а також на 30 т вже готової продукції, що збігалася на території цеху", - повідомляють у ДСНС.
Попередня причина пожежі - порушення технологічного регламенту. Зі слів працівників підприємства, напередодні у цьому ж бункері вже було займання тирси - його працівники загасили самостійно. Рятувальники припускають, що повністю загасити вогонь тоді не вдалося, через що пожежа виникла повторно.
Нагадаємо, рятувальники загасили пожежу на території однієї з фармацевтичних компаній у Києві.