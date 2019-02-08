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В Житомирской области экс-сотрудника автодора подозревают в присвоении 425 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 10319 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Бывшего ведущего инженера Службы автомобильных дорог в Житомирской области подозревают в присвоении почти 425 тыс. грн во время ремонтных работ в четырех селах Малинского района за бюджетные средства на общую сумму почти 1,7 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

Коростышевской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту пособничества в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах.

6 февраля по согласованию с местной прокуратурой, фигуранту дела - бывшему ведущему инженеру Службы автомобильных дорог сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч.1 ст 366 УК Украины.

Речь идет о том, что по результатам открытых тендерных торгов, между Службой автомобильных дорог в Житомирской области и обществом с ограниченной ответственностью в 2017 году заключен договор о выполнении ремонтных работ в четырех селах Малинского района за бюджетные средства на общую сумму почти 1700000 грн.

Однако должностные лица общества с целью присвоения бюджетных средств внесли в официальные документы заведомо ложные сведения, завысив объемы выполненных работ на общую сумму 425 тыс. грн.

Лицо, работавшее в тот период в должности ведущего инженера Службы автомобильных дорог и обязано была осуществлять технический надзор за качеством и полнотой выполнения подрядных работ, в действительности не проверило реальный объем ремонта и подписало акты приемки выполненных работ, на основании которых подрядчику перечислены бюджетные средства в полном объеме в соответствии с договором.

В результате неправомерных действий ведущего инженера Службы автомобильных дорог, областному бюджету нанесен ущерб почти на 425 тыс. грн.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.

Напомним, "Укравтодор" просит украинцев сообщать о фактах коррупции в службах автодорог.

Украинские Национальные Новости

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