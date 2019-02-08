В Житомирской области экс-сотрудника автодора подозревают в присвоении 425 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Бывшего ведущего инженера Службы автомобильных дорог в Житомирской области подозревают в присвоении почти 425 тыс. грн во время ремонтных работ в четырех селах Малинского района за бюджетные средства на общую сумму почти 1,7 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
Коростышевской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту пособничества в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах.
6 февраля по согласованию с местной прокуратурой, фигуранту дела - бывшему ведущему инженеру Службы автомобильных дорог сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч.1 ст 366 УК Украины.
Речь идет о том, что по результатам открытых тендерных торгов, между Службой автомобильных дорог в Житомирской области и обществом с ограниченной ответственностью в 2017 году заключен договор о выполнении ремонтных работ в четырех селах Малинского района за бюджетные средства на общую сумму почти 1700000 грн.
Однако должностные лица общества с целью присвоения бюджетных средств внесли в официальные документы заведомо ложные сведения, завысив объемы выполненных работ на общую сумму 425 тыс. грн.
Лицо, работавшее в тот период в должности ведущего инженера Службы автомобильных дорог и обязано была осуществлять технический надзор за качеством и полнотой выполнения подрядных работ, в действительности не проверило реальный объем ремонта и подписало акты приемки выполненных работ, на основании которых подрядчику перечислены бюджетные средства в полном объеме в соответствии с договором.
В результате неправомерных действий ведущего инженера Службы автомобильных дорог, областному бюджету нанесен ущерб почти на 425 тыс. грн.
В настоящее время в уголовном производстве проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.
Напомним, "Укравтодор" просит украинцев сообщать о фактах коррупции в службах автодорог.