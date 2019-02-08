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На Житомирщині екс-службовця автодору підозрюють у привласненні 425 тис. грн

На Житомирщині екс-службовця автодору підозрюють у привласненні 425 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Колишнього провідного інженера Служби автомобільних доріг у Житомирській області підозрюють у привласненні майже 425 тис. грн під час ремонтних робіт у чотирьох селах Малинського району за бюджетні кошти на загальну суму майже 1,7 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

Коростишівською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом пособництва в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

6 лютого за погодженням із місцевою прокуратурою, фігуранту справи – колишньому провідному інженеру Служби автомобільних доріг повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч.1 ст 366 КК України.

Йдеться про те, що за результатами відкритих тендерних торгів, між Службою автомобільних доріг у Житомирській області та товариством з обмеженою відповідальністю у 2017 році укладено договір про виконання ремонтних робіт у чотирьох селах Малинського району за бюджетні кошти на загальну суму майже 1,7 млн грн.

Однак посадові особи товариства, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, завищивши обсяги виконаних робіт на загальну суму 425 тис. грн.

Особа, яка працювала у той період на посаді провідного інженера Служби автомобільних доріг та зобов’язана була здійснювати технічний нагляд за якістю та повнотою виконання підрядних робіт, насправді не перевірила реальний обсяг ремонту та підписала акти прийняття виконаних робіт, на підставі яких підряднику  перераховано бюджетні кошти у повному обсязі відповідно до договору.

Унаслідок неправомірних дій провідного інженера Служби автомобільних доріг, обласному бюджету завдано збитків майже на 425 тис. грн.

На даний час у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.

Нагадаємо, “Укравтодор” просить українців повідомляти про факти корупції в службах автодоріг.

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