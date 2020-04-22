В Житомирской области COVID-19 подозревают у беременной женщины
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Житомирской области у беременной женщины подозревают заболевание COVID-19. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николай Суслик, передает УНН.
Женщина с Коростенского района. Она на 22-неделе беременности. Экспресс-тест дал положительный результат. Сейчас у нее взяли пробы и отправили в областной лабораторный центр для ПЦР-исследования.
"Есть первая беременная женщина с положительным экспресс-тестом. Ее срок беременности - 22 недели. Женщина будет обследоваться ПЦР-диагностикой. Пока мы можем говорить лишь о подозрении", - сказал Суслик.
Напомним, в Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 летальных.