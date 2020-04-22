На Житомирщині COVID-19 підозрюють у вагітної жінки
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 22 квітня. УНН. На Житомирщині у вагітної жінки підозрюють захворювання на COVID-19. Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації Микола Суслик, передає УНН.
Жінка з Коростенського району. Вона перебуває на 22-тижні вагітності. Експрес тест дав позитивний результат. Наразі у неї взяли проби та відправили в обласний лабораторний центр для ПЛР-дослідження.
“Є перша вагітна жінка з позитивним експрес-тестом. Її термін вагітності — 22 тижні. Жінка буде обстежуватися ПЛР-діагностикою. Поки ми можемо говорити лише про підозру”, — сказав Суслик.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 6592 випадки COVID-19, з них 174 летальні.