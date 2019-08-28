В Житомирской области 8-летний велосипедист попал под колеса "ЗИЛа"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Емильчинском районе Житомирской области под колеса грузовика попал 8-летний мальчик. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13:00 27 августа в селе Великий Яблонец.
Предварительно установлено, что 8-летний местный житель, двигаясь по сельской улице на велосипеде, внезапно повернул налево на соседнюю улицу, где в это время двигался грузовой автомобиль "ЗИЛ" под управлением 50-летнего мужчины.
Через неожиданное появление перед автомобилем маленького велосипедиста водитель экстренно затормозил и съехал в левый кювет проезжей части, однако совсем избежать столкновения не удалось.
В результате ДТП мальчик получил травму ноги и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Все обстоятельства выясняются в рамках начатого досудебного расследования.
Напомним, во Львовской области водитель автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на восьмилетнего мальчика, который катался на велосипеде.