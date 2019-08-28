На Житомирщині 8-річний велосипедист потрапив під колеса "ЗІЛу"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Ємільчинському районі Житомирської області під колеса вантажівки потрапив 8-річний хлопчик. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась близько 13:00 27 серпня у селі Великий Яблунець.
Попередньо встановлено, що 8-річний місцевий житель, рухаючись по сільській вулиці на велосипеді, раптово повернув ліворуч на сусідню вулицю, де у цей час рухався вантажний автомобіль "ЗІЛ" під керуванням 50-річного чоловіка.
Через несподівану появу перед автомобілем маленького велосипедиста водій екстрено загальмував і з’їхав у лівий кювет проїзної частини, однак зовсім уникнути зіткнення не вдалося.
Унаслідок ДТП хлопчик отримав травму ноги та був доставлений до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
Усі обставини з’ясовуються у рамках розпочатого досудового розслідування.
Нагадаємо, у Львівській області водій автомобіля “ВАЗ” скоїв наїзд на восьмирічного хлопчика, який катався на велосипеді.