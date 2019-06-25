На жилищные субсидии за май направлено менее 100 млн грн

“Пенсионным фондом Украины 25 июня завершено финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий по май 2019 года”, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на пенсии за июнь направлено 33,9 млрд грн, на жилищные субсидии за май — 97,6 млн грн.

Напомним, пенсионерам за апрель выплатили наличными 1,8 млрд грн субсидий.