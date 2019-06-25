На жилищные субсидии за май направлено менее 100 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. На жилищные субсидии за май, после окончания отопительного сезона, Пенсионным фондом Украины направлено менее 100 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщество ПФУ в Facebook.
“Пенсионным фондом Украины 25 июня завершено финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий по май 2019 года”, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на пенсии за июнь направлено 33,9 млрд грн, на жилищные субсидии за май — 97,6 млн грн.
Напомним, пенсионерам за апрель выплатили наличными 1,8 млрд грн субсидий.