На житлові субсидії за травень направлено менше 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. На житлові субсидії за травень, після закінчення опалювального сезону, Пенсійним фондом України направлено менше 100 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на спільноту ПФУ у Facebook.
“Пенсійним фондом України 25 червня завершено фінансування пенсій за червень та житлових субсидій за травень 2019 року”, — йдеться у повідомленні.
За даними відомства, на пенсії за червень направлено 33,9 млрд грн, на житлові субсидії за травень — 97,6 млн грн.
Нагадаємо, пенсіонерам за квітень виплатили готівкою 1,8 млрд грн субсидій.