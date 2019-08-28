На женевской конференции запретили продажу африканских слонов в зоопарки и цирки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Более 180 стран Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) запретили экспорт слонов из четырех африканских стран на другие континенты. За соответствующее постановление на конференции СИТЕС в Женеве во вторник, 27 августа, проголосовали 87 делегатов, против были 29, воздержались 25. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Запрет касается экспорта слонов из Зимбабве, Ботсваны, Намибии и ЮАР, особенно в Китай. По-прежнему разрешена перевозка животных в другие регионы, которые также является их средой обитания. Решение положило конец практике продажи африканскими странами слонов в зоопарки и цирки по всему миру, прежде всего, в Китай.
Главным противником запрета на экспорт слонов была Зимбабве. По данным немецкой организации Pro Wildlife, эта страна с 2012 по 2017 годы продала Китаю не менее 108 детенышей слонов.
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При этом ЕС настоял на включение в окончательное решение конференции пункта о “чрезвычайных обстоятельств”. В экстренных случаях и с разрешения комитета СИТЕС экспорт слонов прежнему возможен.
Защитники животных приветствовали решение конференции. “Слоны высокоинтеллектуальные и социальные. Вырванные из стада животные остаются травмированными в течение всей жизни, у них развиваются расстройства поведения, частично они рано умирают”, — заявила представитель Pro Wildlife Даниэла Фрайер.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект закона о запрете использования диких животных в цирке.