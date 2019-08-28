На женевській конференції заборонили продаж африканських слонів у зоопарки і цирки

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Більше 180 країн Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (СІТЕС) заборонили експорт слонів з чотирьох африканських країн на інші континенти. За відповідну постанову на конференції СІТЕС в Женеві у вівторок, 27 серпня, проголосували 87 делегатів, проти були 29, утрималися 25. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.