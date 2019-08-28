На женевській конференції заборонили продаж африканських слонів у зоопарки і цирки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Більше 180 країн Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (СІТЕС) заборонили експорт слонів з чотирьох африканських країн на інші континенти. За відповідну постанову на конференції СІТЕС в Женеві у вівторок, 27 серпня, проголосували 87 делегатів, проти були 29, утрималися 25. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Заборона стосується експорту слонів із Зімбабве, Ботсвани, Намібії і ПАР, особливо, в Китай. Як і раніше дозволено перевіз тварин в інші регіони, також є їх середовищем проживання. Рішення поклало край практиці продажу африканськими країнами слонів в зоопарки і цирки по всьому світу, перш за все, в Китай.
Головним противником заборони на експорт слонів була Зімбабве. За даними німецької організації Pro Wildlife, ця країна з 2012 по 2017 роки продала Китаю не менше 108 дитинчат слонів.
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При цьому ЄС наполіг на включення в остаточне рішення конференції пункту про “надзвичайних обставин”. В екстрених випадках і з дозволу комітету СІТЕС експорт слонів і раніше можливий.
Захисники тварин вітали рішення конференції. “Слони високоінтелектуальних і соціальні. Вирвані з стада тварини залишаються травмованими протягом усього життя, у них розвиваються розлади поведінки, частково вони рано вмирають”, — заявила представник Pro Wildlife Даніела Фраєр.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект закону про заборону використання диких тварин у цирку.