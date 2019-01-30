На землю на столичном Подоле за 86 млн грн наложили арест
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Киевская прокуратура через суд возвращает украденный участок на столичном Подоле стоимостью 86 млн гривен, которая попала в частную собственность через решение одного из районных судов Донецкой области, а не решение Киевского городского совета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевская местная прокуратура № 7 в суде требует вернуть имущественные права территориальной общины столицы и истребовать из незаконного владения земельный участок площадью более 1,8 га и стоимостью 86 млн грн, расположенной по улице Электриков, 20-А в Подольском районе города Киева", - указали правоохранители.
В рамках расследования уголовного производства установлено, что "в октябре 2018 года земельный участок перешел в частную собственность помимо воли Киевского городского совета на основании постановления одного из районных судов Донецкой области".
"Местная прокуратура обратилась с иском об истребовании участка из незаконной собственности. На спорное имущество пока наложен арест", - добавили в прокуратуре.
Продолжаются следственные действия в уголовном производстве, начатом по факту мошеннического завладения коммунальной собственностью.
Напомним, Киеву вернули землю на острове Труханов за 1,6 млн грн.