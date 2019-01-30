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На землю на столичному Подолі за 86 млн грн наклали арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Київська прокуратура через суд повертає вкрадену ділянку на столичному Подолі вартістю 86 млн гривень, яка потрапила у приватну власність через ухвалу одного з районних судів Донецької області, а не рішення Київської міської ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-служба прокуратури міста Києва.

"Київська місцева прокуратура № 7 у суді вимагає повернути майнові права територіальної громади столиці та витребувати з незаконного володіння земельну ділянку площею понад 1,8 га та вартістю 86 млн грн, що розташована по вулиці Електриків, 20-А у Подільському районі міста Києва", - вказали правоохоронці.

У межах розслідування кримінального провадження встановлено, що "в жовтні 2018 року земельна ділянка перейшла у приватну власність поза волею Київської міської ради на підставі ухвали одного з районних судів Донецької області".

"Місцева прокуратура звернулась з позовом про витребування ділянки з незаконної власності. На спірне майно наразі накладено арешт", - додали у прокуратурі.

Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом шахрайського заволодіння комунальною власністю.

Нагадаємо, Києву повернули землю на острові Труханів за 1,6 млн грн.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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