На землю на столичному Подолі за 86 млн грн наклали арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Київська прокуратура через суд повертає вкрадену ділянку на столичному Подолі вартістю 86 млн гривень, яка потрапила у приватну власність через ухвалу одного з районних судів Донецької області, а не рішення Київської міської ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-служба прокуратури міста Києва.
"Київська місцева прокуратура № 7 у суді вимагає повернути майнові права територіальної громади столиці та витребувати з незаконного володіння земельну ділянку площею понад 1,8 га та вартістю 86 млн грн, що розташована по вулиці Електриків, 20-А у Подільському районі міста Києва", - вказали правоохоронці.
У межах розслідування кримінального провадження встановлено, що "в жовтні 2018 року земельна ділянка перейшла у приватну власність поза волею Київської міської ради на підставі ухвали одного з районних судів Донецької області".
"Місцева прокуратура звернулась з позовом про витребування ділянки з незаконної власності. На спірне майно наразі накладено арешт", - додали у прокуратурі.
Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом шахрайського заволодіння комунальною власністю.
Нагадаємо, Києву повернули землю на острові Труханів за 1,6 млн грн.