На Зеленского подали в суд

"Как и обещал, сегодня подал в суд на Президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными. Исковое заявление расписана на 9-ти страницах. Во-первых, Указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, этом господин Президент издал "Указ об отмене Указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайте ", - написал он.



Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания .