На Зеленського подали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Звільнений президентом Володимиром Зеленським з посади члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко, який 5 років працював в адміністрації Петра Порошенка і був ним призначений на цю посаду, подав до суду на главу держави з вимогою визнати протиправним рішення про звільнення. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.
"Як і обіцяв, сьогодні подав до суду на Президента України. Вимагаю визнати дії Володимира Зеленського протиправними. Позовна заява розписана на 9-ти сторінках. По-перше, Укази скасовувати не можна, навіть коли комусь дуже хочеться чи колеться. По-друге, це сьогодні пан Президент видав "Указ про скасування Указу", а завтра дасть вказівку розстріляти прямо на Хрещатку тих, хто йому не подобається. Таке в нашій історії ми вже проходили. Тому, читайТЕ", - написав він.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.