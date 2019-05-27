На Зеленського подали до суду

"Як і обіцяв, сьогодні подав до суду на Президента України. Вимагаю визнати дії Володимира Зеленського протиправними. Позовна заява розписана на 9-ти сторінках. По-перше, Укази скасовувати не можна, навіть коли комусь дуже хочеться чи колеться. По-друге, це сьогодні пан Президент видав "Указ про скасування Указу", а завтра дасть вказівку розстріляти прямо на Хрещатку тих, хто йому не подобається. Таке в нашій історії ми вже проходили. Тому, читайТЕ", - написав він.



Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.