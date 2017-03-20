На сэкономленные МО тендерные средства можно приобрести около 300 тепловизоров для армии - Д.Снегирев

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 13399 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 61182 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110771 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126146 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135048 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127682 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119446 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106729 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107675 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103961 просмотра

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На сэкономленные МО тендерные средства можно приобрести около 300 тепловизоров для армии - Д.Снегирев

На сэкономленные МО тендерные средства можно приобрести около 300 тепловизоров для армии - Д.Снегирев

Киев  •  УНН

 • 12739 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. По данным общественной системы закупок "Прозоро", Минобороны во время топливного тендера удалось сэкономить около 30 млн грн. Речь идет о приобретении авиационного топлива у ООО "Август Пром". Сэкономленных госсредств может хватить для приобретения около 300 тепловизоров для армии. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт по военным вопросам, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

"Например, тепловизор стоит в районе 100 тыс. грн, вот и посчитайте сколько можно тепловизоров купить на эти средства, чтобы обеспечить уникальной военной техникой, не говоря уже о берцах или каком-то обмундировании", - сказал он.

При этом, по словам активиста, в МО до сих пор нет учета тепловизоров, которые закупаются для армии, в том числе и волонтерами.

"Тепловизоры - это уникальная техника дорогостоящая, и если действительно закупить их на эту сумму - это позволит дать нашим ВСУ владеть современной техникой, оптикой, специальной техникой, средствами связи. То от чего ВСУ сегодня и страдаею. По большому счету боевики очень уязвимы из-за этого момента", - добавил он.

Как сообщал УНН, Минобороны во время топливного тендера удалось сэкономить около 30 млн грн.

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