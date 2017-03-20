На сэкономленные МО тендерные средства можно приобрести около 300 тепловизоров для армии - Д.Снегирев

"Например, тепловизор стоит в районе 100 тыс. грн, вот и посчитайте сколько можно тепловизоров купить на эти средства, чтобы обеспечить уникальной военной техникой, не говоря уже о берцах или каком-то обмундировании", - сказал он.

При этом, по словам активиста, в МО до сих пор нет учета тепловизоров, которые закупаются для армии, в том числе и волонтерами.

"Тепловизоры - это уникальная техника дорогостоящая, и если действительно закупить их на эту сумму - это позволит дать нашим ВСУ владеть современной техникой, оптикой, специальной техникой, средствами связи. То от чего ВСУ сегодня и страдаею. По большому счету боевики очень уязвимы из-за этого момента", - добавил он.

Как сообщал УНН, Минобороны во время топливного тендера удалось сэкономить около 30 млн грн.