На зекономлені МО тендерні кошти можна придбати близько 300 тепловізорів для армії - Д.Снєгірьов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. За даними публічної системи закупівель “Прозоро”, Міноборони під час паливного тендеру вдалося зекономити близько 30 млн грн. Йдеться, зокрема, про придбання авіаційного палива у ТОВ “Август Пром”. Зекономлених держкоштів може виставити для придбання близько 300 тепловізорів для армії. Про це у коментарі УНН зазначив експерт з військових питань, співголова громадської ініціативи “Права справа” Дмитро Снєгирьов.
“Наприклад, тепловізор коштує в районі 100 тис. грн, от і порахуйте скільки можна тепловізорів купити ці кошти, щоб забезпечити унікальною військовою технікою, не кажучи вже про берци чи якесь обмундирування”, — сказав він.
При цьому, за словами активіста, в МО до цього часу немає обліку тепловізорів, які закуповуються для армії, у тому числі і волонтерами.
“Тепловізори — це унікальна техніка яка дорого коштує, і якщо дійсно закупити їх на цю суму — це дасть змогу дати нашим ЗСУ володіти сучасною технікою, оптикою, спеціальною технікою, засобами зв’язку. Те від чого ЗСУ сьогодні і страждає. По великому рахунку бойовики дуже вразливі через цей момент”, — додав він.
Як повідомляв УНН, Міноборони під час паливного тендеру вдалося зекономити близько 30 млн грн.