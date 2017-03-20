На зекономлені МО тендерні кошти можна придбати близько 300 тепловізорів для армії - Д.Снєгірьов

“Наприклад, тепловізор коштує в районі 100 тис. грн, от і порахуйте скільки можна тепловізорів купити ці кошти, щоб забезпечити унікальною військовою технікою, не кажучи вже про берци чи якесь обмундирування”, — сказав він.

При цьому, за словами активіста, в МО до цього часу немає обліку тепловізорів, які закуповуються для армії, у тому числі і волонтерами.

“Тепловізори — це унікальна техніка яка дорого коштує, і якщо дійсно закупити їх на цю суму — це дасть змогу дати нашим ЗСУ володіти сучасною технікою, оптикою, спеціальною технікою, засобами зв’язку. Те від чого ЗСУ сьогодні і страждає. По великому рахунку бойовики дуже вразливі через цей момент”, — додав він.

Як повідомляв УНН, Міноборони під час паливного тендеру вдалося зекономити близько 30 млн грн.