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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 22358 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 116196 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 119802 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122279 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121486 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152765 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117180 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141226 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145142 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На завтра в двух областях Украины объявлено штормовое предупреждение

Киев  •  УНН

 • 14387 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Завтра, 5 марта, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Закарпатья до 25 м/с (1 уровень опасности, желтый). Такая же ситуация и в Киевской области. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"5 марта, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Закарпатья до 25 м/с (1 уровень опасности, желтый). Предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности по Киеву и Киевской области. 5 марта порывы ветра 15 -20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

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Как сообщал УНН, в Украине в понедельник, 4 марта, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат - 25 м/с, объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, неделя в Украине начнется с дождливой погоды, температура днем прогреется до 8-15 градусов выше нуля.

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