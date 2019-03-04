На завтра в двух областях Украины объявлено штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Завтра, 5 марта, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Закарпатья до 25 м/с (1 уровень опасности, желтый). Такая же ситуация и в Киевской области. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"5 марта, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Закарпатья до 25 м/с (1 уровень опасности, желтый). Предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности по Киеву и Киевской области. 5 марта порывы ветра 15 -20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
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Как сообщал УНН, в Украине в понедельник, 4 марта, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат - 25 м/с, объявлено штормовое предупреждение.
Кроме того, неделя в Украине начнется с дождливой погоды, температура днем прогреется до 8-15 градусов выше нуля.