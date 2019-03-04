На завтра у двох областях України оголошено штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Завтра, 5 березня, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Закарпаття до 25 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). Така сама ситуація і на Київщині. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"5 березня, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Закарпаття до 25 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). Попередження про небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпечності по Києві та Київській області. 5 березня пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
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Як повідомляв УНН, в Україні у понеділок, 4 березня, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат - 25 м/с, оголошено штормове попередження.
Крім того, тиждень в Україні почнеться з дощової погоди, температура вдень прогріється до 8-15 градусів вище нуля.