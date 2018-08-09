На заводе в Одесской области разоблачили нелегалов из Китая и Казахстана
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Правоохранители разоблачили нелегальных мигрантов на заводе в Овидиопольском районе Одесской области. Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции, передает УНН.
"В ходе комплексной оперативно-профилактической отработки Одесской области и спецоперации "Мигрант" полицейским поступило сообщение о том, что на заводе по обработке древесины в одном из поселков района нелегально работают иностранцы", - говорится в сообщении.
Согласно постановлению суда правоохранители провели санкционированный обыск производственных цехов, складских и других помещений предприятия. На отработанной территории были обнаружены семь граждан Китая и один - Казахстана.
"Миграционной службой на данных лиц были составлены протоколы по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, работниками Управления по борьбе с преступлениями, "связанными с торговлей людьми, направлено в миграционную службу представление, на основании которого решается вопрос о сокращении срока временного пребывания правонарушителей в Украине", - отметили в полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За полгода пограничники задержали почти 1,5 тыс. незаконных мигрантов
Напомним, харьковские полицейские разоблачили организатора канала нелегальной миграции.