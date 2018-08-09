На заводе в Одесской области разоблачили нелегалов из Китая и Казахстана

"В ходе комплексной оперативно-профилактической отработки Одесской области и спецоперации "Мигрант" полицейским поступило сообщение о том, что на заводе по обработке древесины в одном из поселков района нелегально работают иностранцы", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению суда правоохранители провели санкционированный обыск производственных цехов, складских и других помещений предприятия. На отработанной территории были обнаружены семь граждан Китая и один - Казахстана.

"Миграционной службой на данных лиц были составлены протоколы по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, работниками Управления по борьбе с преступлениями, "связанными с торговлей людьми, направлено в миграционную службу представление, на основании которого решается вопрос о сокращении срока временного пребывания правонарушителей в Украине", - отметили в полиции.

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Напомним, харьковские полицейские разоблачили организатора канала нелегальной миграции.