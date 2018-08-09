На заводі в Одеській області викрили нелегалів з Китаю та Казахстану
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Правоохоронці викрили нелегальних мігрантів на заводі в Овідіопольському районі Одеської області. Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції, передає УНН.
"У ході комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання Одеської області та спецоперації "Мігрант" поліцейським надійшло повідомлення про те, що на заводі по обробці деревини в одному з селищ району нелегально працюють іноземці", - йдеться в повідомленні.
Згідно з ухвалою суду правоохоронці провели санкціонований обшук виробничих цехів, складських та інших приміщень підприємства. На відпрацьованій території були виявлені семеро громадян Китаю та один - Казахстану.
"Міграційною службою на даних осіб були складені протоколи за ч. 1 ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, працівниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, направлено до міграційної служби подання, на підставі якого вирішується питання про скорочення терміну тимчасового перебування правопорушників в Україні", - зазначили в поліції.
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Нагадаємо, харківські поліцейські викрили організатора каналу нелегальної міграції.