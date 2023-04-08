На завершение отопительного сезона в Киеве может уйти до недели - мэрия

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"Мы говорим о постепенном отключении. Начнут отключать сначала объекты жилые, далее мы перейдем к объектам социальной сферы. Но я думаю, что за неделю мы с этим справимся", - сказал Бондаренко.

Детали

Он отметил, что "отопительный сезон был, на самом деле, довольно тяжелый". "У нас, в некоторое время, было около трети генерации электроэнергии. Аналогичная ситуация была с отоплением. Иногда были ситуации с водоснабжением. Это, на самом деле, исключительно из-за постоянных атак врага. Но благодаря киевлянам, (...) титаническим усилиям коммунальщиков, мы этот отопительный сезон завершаем", - указал чиновник.

Напомним

Отопительный сезон в Киеве завершают с 8 апреля.