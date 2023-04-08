На завершення опалювального сезону у Києві може піти до тижня - мерія

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"Ми говоримо про поступове відключення. Почнуть відключати спочатку об’єкти житлові, далі ми перейдемо до об'єктів соціальної сфери. Але я думаю, що за тиждень ми з цим впораємося", - сказав Бондаренко.

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Він зауважив, що "опалювальний сезон був, насправді, доволі важкий". "У нас, в деякий час, було близько третини генерації електроенергії. Аналогічна ситуація була з опаленням. іноди були ситуації з водопостачанням. Це, насправді, виключно через постійні атаки ворога. Але завдяки киянам, (...) титанічним зусиллям комунальників, ми цей опалювальний сезон завершуємо", - вказав посадовець.

Нагадаємо

Опалювальний сезон у Києві завершують з 8 квітня.