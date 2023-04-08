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На завершення опалювального сезону у Києві може піти до тижня - мерія

На завершення опалювального сезону у Києві може піти до тижня - мерія

Київ • УНН

 • 1280414 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Від опалення в Києві спочатку відключатимуть житлові будинки, потім соціальні заклади, на усе знадобиться близько тижня. Про це повідомив заступник міського голови - секретар Київради Володимир Бондаренко в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.

Цитата

"Ми говоримо про поступове відключення. Почнуть відключати спочатку об’єкти житлові, далі ми перейдемо до об'єктів соціальної сфери. Але я думаю, що за тиждень ми з цим впораємося", - сказав Бондаренко.

Деталі

Він зауважив, що "опалювальний сезон був, насправді, доволі важкий". "У нас, в деякий час, було близько третини генерації електроенергії. Аналогічна ситуація була з опаленням. іноди були ситуації з водопостачанням. Це, насправді, виключно через постійні атаки ворога. Але завдяки киянам, (...) титанічним зусиллям комунальників, ми цей опалювальний сезон завершуємо", - вказав посадовець.

Нагадаємо

Опалювальний сезон у Києві завершують з 8 квітня.

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