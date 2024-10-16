На заснеженной горе Поп Иван в Карпатах держится 6-градусный мороз: фото
Киев • УНН
На вершине горы Поп Иван Черногорский в Карпатах утром наблюдался мороз -6°С. Погода была облачной с ограниченной видимостью и западным ветром 10 м/с.
На заснеженной горе Поп Иван Черногорский в Карпатах утром наблюдался 6-градусный мороз, пишет УНН со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
Детали
Как сообщается, на 07:45 16 октября на горе Поп Иван держалась облачная погода с ограниченной видимостью. Наблюдался западный ветер 10 м/с, температура воздуха -6°С.
Добавим, это одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
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