Дожди и заморозки: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
16 октября в Украине ожидаются небольшие дожди, кроме западных областей. Температура ночью от 0-3° мороза на западе до 10° тепла на побережье, днем 8-13°, местами до 16°. В Киеве небольшой дождь.
В Украине 16 октября ожидаются небольшие дожди, кроме западных областей. Температура ночью от 0-3° мороза на западе до 10° тепла на побережье, днем 8-13°, местами до 16°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, сегодня небольшой, на крайнем юге страны умеренный дождь; в западных областях без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью в западных областях сильные заморозки (в воздухе) 0-3°, на остальной территории 3-8° тепла, на побережье морей до 10°; днем в большинстве областей 8-13°, на Закарпатье и юге страны до 16°.
На высокогорье Карпат без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.
В Киевской области
Небольшой дождь (ночью местами). Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем около 10°.