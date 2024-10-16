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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5098 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Дощі та заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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16 жовтня в Україні очікуються невеликі дощі, крім західних областей. Температура вночі від 0-3° морозу на заході до 10° тепла на узбережжі, вдень 8-13°, місцями до 16°. У Києві невеликий дощ.

Дощі та заморозки: прогноз погоди на сьогодні

В Україні 16 жовтня очікуються невеликі дощі, крім західних областей. Температура вночі від 0-3° морозу на заході до 10° тепла на узбережжі, вдень 8-13°, місцями до 16°, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, сьогодні невеликий, на крайньому півдні країни помірний дощ; у західних областях без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у західних областях сильні заморозки (у повітрі) 0-3°, на решті території 3-8° тепла, на узбережжі морів до 10°; вдень у більшості областей 8-13°, на Закарпатті та півдні країни до 16°.

На високогір'ї Карпат без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

На Київщині 

Невеликий дощ (вночі місцями). Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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