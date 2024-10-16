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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5692 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На засніженій горі Піп Іван у Карпатах тримається 6-градусний мороз: фото

Київ • УНН

 • 10680 перегляди

На вершині гори Піп Іван Чорногірський у Карпатах зранку спостерігався мороз -6°С. Погода була хмарною з обмеженою видимістю та західним вітром 10 м/с.

На засніженій горі Піп Іван у Карпатах тримається 6-градусний мороз: фото

На засніженій горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зранку спостерігався 6-градусний мороз, пише УНН з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.  

Деталі

Як повідомляється, на 07:45 16 жовтня на горі Піп Іван трималася хмарна погода з обмеженою видимістю. Спостерігався західний вітер 10 м/с, температура повітря -6°С.

Додамо, це одна з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Дощі та заморозки: прогноз погоди на сьогодні16.10.24, 08:19 • 16988 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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