На засніженій горі Піп Іван у Карпатах тримається 6-градусний мороз: фото
Київ • УНН
На вершині гори Піп Іван Чорногірський у Карпатах зранку спостерігався мороз -6°С. Погода була хмарною з обмеженою видимістю та західним вітром 10 м/с.
На засніженій горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зранку спостерігався 6-градусний мороз, пише УНН з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.
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Як повідомляється, на 07:45 16 жовтня на горі Піп Іван трималася хмарна погода з обмеженою видимістю. Спостерігався західний вітер 10 м/с, температура повітря -6°С.
Додамо, це одна з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
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