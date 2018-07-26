На заседание КДКП по делу Холодницкого пустили журналистов

Перед этим заседание КДКП по делу Холодницкого началось за закрытыми дверями.

На заседание КДКП со стороны Генпрокуратуры пришла заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, хотя ожидался Генпрокурор Юрий Луценко. Также пришел директор НАБУ Артем Сытник. На заседании присутствовал и Назар Холодницкий.

Напомним, силовиков стянули к зданию, где запланировано рассмотрение представления на Холодницкого.

В НАБУ заявили, что КДКП должна рекомендовать Совету прокуроров уволить Холодницкого.