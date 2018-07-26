На засідання КДКП у справі Холодницького пустили журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в діях керівника САП Назара Холодницького зробили відкритим для ЗМІ та громадських активістів, передає кореспондент УНН.
Перед цим засідання КДКП у справі Холодницького розпочалося за закритим дверима.
На засідання КДКП з боку Генпрокуратури прийшла заступник Генпрокурора Анжела Стрижевська, хоч очікувався Генпрокурор Юрій Луценко. Також прийшов директор НАБУ Артем Ситник. На засіданні присутній і Назар Холодницький.
Нагадаємо, силовиків стягнули до будівлі, де заплановано розгляд подання на Холодницького.
У НАБУ заявили, що КДКП повинна рекомендувати Раді прокурорів звільнити Холодницького.