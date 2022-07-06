На заправке в Днепре расстреляли собак, виновником оказался военный - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. На заправке в Днепре расстреляли собак, виновником оказался военный, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, пишет УНН.
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"Попросил полицейских разобраться с расстрелом собак на заправке в Днепре. Они разобрались. Убийцей собаки с щенками оказался военный… Сейчас он на полпути в Бахмут. Его задержат и передадут в военную службу правопорядка. Она определит, как быть с этим… обидчиком животных", - сообщил Резниченко, обнародовав видео.
"Военный должен понести наказание за свой "невоенный" поступок", - подчеркнул чиновник.
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