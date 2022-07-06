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На заправці у Дніпрі розстріляли собак, винуватцем виявився військовий - голова ОВА

На заправці у Дніпрі розстріляли собак, винуватцем виявився військовий - голова ОВА

Київ • УНН

 • 203394 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. На заправці у Дніпрі розстріляли собак, винуватцем виявився військовий, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Попросив поліціянтів розібратися з розстрілом собак на заправці у Дніпрі. Вони розібралися. Убивцею собаки з цуценятами виявився військовий… Зараз він на півдорозі до Бахмута. Його затримають і передадуть до військової служби правопорядку. Вона визначить, як бути з цим… кривдником тварин", - повідомив Резніченко, оприлюдниши відео.

"Військовий має понести покарання за свій "невійськовий" вчинок", - наголосив посадовець.

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