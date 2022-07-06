На заправці у Дніпрі розстріляли собак, винуватцем виявився військовий - голова ОВА

Цитата

"Попросив поліціянтів розібратися з розстрілом собак на заправці у Дніпрі. Вони розібралися. Убивцею собаки з цуценятами виявився військовий… Зараз він на півдорозі до Бахмута. Його затримають і передадуть до військової служби правопорядку. Вона визначить, як бути з цим… кривдником тварин", - повідомив Резніченко, оприлюдниши відео.

"Військовий має понести покарання за свій "невійськовий" вчинок", - наголосив посадовець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під Києвом дебошири натравили на поліцейських бійцівського пса