На Запорожье уже 15 травмированных из-за атаки рф: в ОВА показали последствия

До 15 человек увеличилось количество раненых в результате массированной атаки армии рф на Запорожскую область в ночь на 22 марта. Погибли три человека. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Враг продолжает цинично уничтожать гражданскую инфраструктуру, убивать мирных людей. Известно о трех погибших и 15 пострадавших жителях - написал Федоров в соцсетях.

Он также указал, что в результате сегодняшней вражеской атаки в Запорожье разрушено и повреждено более 40 жилых домов, есть попадания по ДнепроГЭС.

Федоров призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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