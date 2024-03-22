На Днепровской ГЭС локализовали пожар после атаки рф - Укргидроэнерго

Спасатели смогли локализовали пожар на Днепровской ГЭС в Запорожской области, который возник в результате атаки россиян в ночь на 22 марта. ГЭС пока не работает, до конца дня ожидается подробная информация о состоянии станции. Об этом сообщил в эфире телемарафона гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота, передает УНН.

"Главный пожар локализован. Однако в машинном зале еще есть задымление, туда трудно допустить специалистов, которые бы могли провести экспертизу оборудования", - заявил Сирота.

Он указал, что станция не работает, из-за ракетной атаки рф есть большие повреждения оборудования ДнепроГЭС.

"К сожалению, есть большие попадания и попадания ракет именно в машинный зал ГЭС-2", - подчеркнул глава Укргидроэнерго.

По словам Сироты, до конца дня ожидается подробная информация о состоянии станции.

Дополнение

Руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов заявил, что в Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поэтому поражения объекта очень значительны.

Из-за попадания россиян в Днепровскую ГЭС специалисты Государственной экологической инспекции Южного округа зафиксировали утечку нефтепродуктов в реку Днепр.