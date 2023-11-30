На Запорожье ударные дроны СБУ уничтожили более 10 вражеских целей за день

Оккупанты "летели" на Запорожское направление, а наткнулись на FPV-дроны военных контрразведчиков СБУ. В течение одного из фронтовых дней СБУ на Запорожском направлении с помощью ударных дронов уничтожили более 10 единиц вражеской техники. Об этом со ссылкой на данные спецназовцев сообщает УНН.

Бойцы из 13 Главного управления Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины технически и последовательно выводят из строя технику и логистические пути оккупантов. Это существенно усложняет дела россиян на одном из самых горячих направлений. - рассказали в СБУ.

Детали

Всего за один день FPV-дроны военных контрразведчиков СБУ поразили:

военные грузовики "Урал" и "Камаз", а также транспорт для передислокации вражеской пехоты и вывоза награбленного;

зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";

инженерную технику, оборудующую позиции противника;