Численность личного состава противника в Запорожской области достигает почти 90 тыс. солдат, но по данным разведки, резких, существенных изменений, которые влияли бы на изменение характера боевых действий, нет и признаков формирования наступательной группировки врага не обнаружено. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Таврия" в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Детали

Сейчас характер боевых действий позиционный, идет позиционное противостояние. россияне просто не имеют возможности проводить штурмовые действия на нескольких направлениях одновременно. При том, что враг активен на Покровском направлении. На нашей операционной зоне, хотя и пытается проводить какие-то точечные атаки, но это небольшими пехотными подразделениями. Сейчас здесь ведется позиционное противостояние. Хотя если взять численность личного состава противника, например, в самой Запорожской области, то россиян здесь достаточно много: почти 90 тыс. И наблюдается прирост этого количества - где-то за последние три недели прибавилось еще 2 тыс - сказал Лиховой.

Как указал Лиховий, разведка сообщает, что резких, существенных изменений, которые влияли бы на изменение характера боевых действий, нет и признаков формирования наступательной группировки врага не обнаружено.

То есть того количества врага, которое присутствует в Запорожской, Херсонской областях, не хватает для ведения результативных наступательных действий куда-то дальше тех рубежей, где враг сейчас стоит. Могу сказать, что очень результативно работают наши ракетные войска и артиллерия - добавил Лиховий.

Также он рассказал, что, если говорить обо всем приднепровском направлении, это побережье Днепра преимущественно в Херсонской области, то там количество российской группировки составляет 65 тыс. солдат.

"Но нужно учитывать, что там есть естественная преграда для врага в виде реки Днепр. Мы уже коммуницировали ситуацию по Крынкам. Это то, что село полностью разрушено, позиций, за которые можно было бы держаться, в самом населенном пункте Крынки уже не осталось. Поэтому наши защитники находятся на других определенных позициях и на плацдармах, но также на левом берегу Днепра. Существенных изменений в этом плане не произошло. Силы обороны продолжают и в дальнейшем выполнять боевые задачи на левобережье, в том числе и в районе села Крынки, продолжают уничтожать врага", - добавил спикер.

Напомним

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что враг продолжает перебрасывать технику и личный состав в сторону Розовского района Запорожской области. Машины оккупантов откровенно свежие, а солдаты - в новой форме, что может свидетельствовать о новосформированных на территории России подразделениях из контрактников/мобилизованных.