На Запорожье оккупанты били по громадам на линии огня: 130 ударов по 14 населенным пунктам
Российские войска совершили 130 обстрелов 14 населенных пунктов в Запорожской области, в том числе 101 артиллерийский обстрел и 10 случаев повреждения жилых домов и инфраструктуры; о жертвах среди гражданского населения не сообщалось.
В очередях на границе стоят 4000 автомобилей - спикер ГПСУ
Четыре пункта пропуска на украинско-польской границе заблокированы, в очередях стоят более 4 000 автомобилей; продолжаются усилия по их разблокированию, при этом движение гражданского транспорта продолжает осуществляться.
Игнат раскрыл подробности уничтожения трех российских Су-34
Украинские силы уничтожили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 в ходе быстрой и сложной операции, а спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что россияне вели рискованную атаку с близкого расстояния.
Еще плюс 1040 оккупантов и 17 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
По данным Генерального штаба Украины, с начала вторжения российские войска потеряли в Украине около 352 390 военнослужащих и 5 854 танка.
Зеленский подписал три указа о награждении военных государственными наградами
Президент Зеленский подписал три указа о награждении 247 украинских защитников, 176 из которых - посмертно, различными государственными наградами за мужество и службу.
За сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска провели 75 боевых столкновений, сорвав многочисленные попытки штурма на разных направлениях и отбив вражеские атаки, нанеся при этом значительные потери. Только на Херсонском направлении враг совершил 17 неудачных попыток наступления.
Россияне обстреляли Очаков из артиллерии
Российские войска обстреляли артиллерией Очаков и прилегающую акваторию 22 декабря, в результате чего никто не пострадал, сообщил Виталий Ким.
Силы обороны нанесли 12 авиаударов по врагу - Генштаб
Украинские войска нанесли 12 авиационных ударов по живой силе и технике противника, а их противовоздушная оборона сбила 3 самолета Су-34. Ракетные подразделения осуществили 75 огневых ударов по позициям, складам и пунктам управления противника.
Словакия передала Украине 16 полностью оборудованных автомобилей скорой помощи
Словакия передает Украине 16 полностью оборудованных избыточных автомобилей скорой помощи из Братиславской службы скорой помощи при содействии католической благотворительной организации "Копье".
Спор из-за парковки в Харькове привел к драке и ножевому ранению
В Харькове спор на парковке привел к драке, в результате которой один человек получил черепно-мозговую травму, а другой - несмертельное ножевое ранение; полиция расследует инцидент как умышленное легкое телесное повреждение.