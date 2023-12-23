На Запорожье оккупанты били по громадам на линии огня: 130 ударов по 14 населенным пунктам

Россияне три раза обстреляли Малую Токмачку и Роботино на Запорожье из реактивной системы залпового огня, а также совершили 26 дроновых атак Гуляйполя, Новоандреевки, Новодаровки, Волшебного, Малой Токмачки, Полтавки и Роботино. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОГА Юрий Малашко, передает УНН.

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Отмечается, что по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Новоданиловки, Красного, Левадного, Полтавки, Малых Щербаков, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришелся 101 артобстрел.

Поступило 10 сообщений о разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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