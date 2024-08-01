В Беленьком Запорожской области в результате обстрела российских войск в прошедшие сутки был поврежден газопровод, утечка газа ликвидирована, ранена 36-летняя женщина, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"В результате артиллерийского обстрела Беленьковской тергромады ранения получила 36-летняя местная жительница. Ее госпитализировали. В Беленьком взрывной волной и обломками снаряда был поврежден газопровод, в результате чего произошла утечка газа", - сообщили в полиции.

Сообщается, что на месте работали соответствующие профильные службы, повреждения устранены.

За прошедшие сутки мишенью оккупационных войск стали населенные пункты Запорожского, Пологовского и Васильевского районов. В общем россияне попали по мирным городам и селам 408 снарядами и боеприпасами.

Окупанти завдали 408 ударів по Запорізькій області, є поранений