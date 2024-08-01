За сутки российские войска атаковали 10 населенных пунктов Запорожской области, осуществив 408 ударов. В результате обстрелов один человек ранен, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В течение суток оккупанты нанесли 408 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Один человек ранен в результате российских атак по Запорожскому району. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Отмечается, что войска рф осуществили 2 авиационных удара по Лобковому.
225 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку.
5 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку, Малиновку и Роботино.
176 артобстрелов нанесены по территории Беленького, Гуляйполя, Железнодорожного, Преображенки, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Окупанти утримують стале угруповування в Запорізькій області - Лиховій30 июля 2024, 17:39 • 42896 просмотров