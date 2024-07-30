россияне удерживают устойчивую группировку в Запорожской области, не наблюдается увеличения этой численности. Ее не достаточно для эффективных крупных наступательных действий на север, дальше на Запорожье, или на Гуляйполе. Об этом рассказал спикер ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Позавчера было определенное изменение, у них была попытка атаковать на Гуляйпольском направлении в направлении города Гуляйполе немного большими силами, чем одно пехотное отделение. Они задействовали для этого два танка, багги и еще что-то колесное, но эта попытка потерпела неудачу. Эта небольшая наступательная группировка была разбита, танк поражен и россияне отступили. Потерь наших позиций не было - рассказал Лиховой.

Он сообщил, что всего за два дня на Гуляйпольском направлении было поражено три российских танка.

Это немного успокоило их и их попытки что-то придумывать. Гуляйпольское направление сейчас снова спокойное. А в целом их тактика стала - это штурмовые действия небольшим количественным составом, малыми пехотными группами, в целом без использования бронетехники - сказал Лиховой.

По его словам, эти действия происходят тем же количеством войск, которое присутствует, в частности в Запорожской области.

Эти действия происходят тем же контингентом, тем же количеством войск, которое присутствует в частности в Запорожской области. Нет, не наблюдается увеличения этой численности, то есть россияне удерживают устойчивую группировку в Запорожской области. И ее не достаточно для каких-то эффективных крупных наступательных действий на север, дальше на Запорожье, или на Гуляйполе - рассказал Лиховой.

Дополнение

29 июля Лиховий сообщал, что враг на Гуляйпольском направлении активизировал штурмы с использованием танков.

Также Лиховой заявлял, что у россиян не хватает ресурсов вести эффективное, масштабное наступление на южном направлении.