На Запорожье армия рф осуществила 282 обстрела, включая 3 авиаудара и 31 атаку дронов - ОВА

Российские войска за прошедшие сутки совершили 282 обстрела 6 населенных пунктов в Запорожской области, включая 3 авиаудара и 31 атаку беспилотников, что привело к разрушению жилых домов и инфраструктуры, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

В течение суток оккупанты 282 раза атаковали 6 населенных пунктов Запорожской области. Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали - написал Федоров в Telegram.

По его словам, оккупанты били из различных видов вооружения:

- Войска рф осуществили 3 авиационных удара по Малой Токмачке и Работино.

- 31 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

- 14 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку, Работино и Левадное.

- 234 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Малиновки, Работино и Левадного.

ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы