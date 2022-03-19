На Запорожском направлении ВСУ уничтожили военную технику и около 60 оккупантов - Денисенко

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"На запорожском направлении тоже прибегли к контр-атаки наши. Уничтожили, до 60-ти русских. Уничтожили несколько единиц техники. И также хотел отметить белорусское направление, нам на помощь пришли белорусские партизаны. Там появились белорусские, традиционно для них партизаны. Которые по сути вывели из строя железнодорожное сообщение которое ведет к территории Украины.

Там разобраны рельсы частично, частично испорчены соответствующие регулировочные вещи. То есть, через Белорусские железные дороги невозможно добраться до Украины. Что реально усложняет логистику для рф", - сообщил Денисенко Вадим.

Также нардеп рассказал о мосте через Припять, который построила рф.

"Действительно, там подходит русская техника к белорусской границе. Действительно, русские пробуют снова зайти, с не такими большими силами как было три недели назад. Они будут пробовать зайти на территорию Украины. Мы понимаем, где они находятся, куда и где они заходят. Мы понимаем, что россияне не оставляют идеи сделать еще одну попытку штурма города Киев. Будем с ними воевать", - заявил Денисенко.

Тажок он добавил, что посольство Беларуси покинуло Украину.

Напомним

В Гомельской области Белоруссии разгружают военную технику РФ, возводят понтонный мост через Припять